"Страшные чудища": Коляденко сделал предупреждение любителям Хэллоуина

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко раскритиковал праздник Хэллоуин и признался, что "не понимает" его.

"Этот праздник не для меня. Я хожу в церковь, верю в бога. Я вообще не понимаю этот праздник, кто его празднует, мы что, в Америке живем?" – заявил шоумен в эфире ObozTV.

По его мнению, "если люди красятся в ужастиков, то ровно через полгода они сами будут страшные такие".

"Надо быть только красивым, вставать по утрам и говорить – какая у меня красивая жена, какой у меня красивый ребенок, как я вас люблю, как я скучаю, как я хочу обниматься, как целоваться. А зачем себя красить в страшное чудовище? Я к таким вещам очень аккуратен", – заявил он.

life.bodo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник Хэллоуин (он же День Всех Святых) отмечали во всем мире 31 октября. По поверьям, в этот день неупокоенные души и злые духи выбираются в наш мир, и чтобы вас не заметили, следует нарядиться одним из них. Сам Хэллоуин появился в Британии, откуда пришел в США, однако сейчас этот день празднуют во всем мире, включая Украину.

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