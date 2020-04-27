Актер студии "Квартал 95" и друг президента Украины Евгений Кошевой показал, как развлекается с женой Ксенией на карантине.

В Instagram комик опубликовал видео необычного занятия "для семейных пар", передав эстафету другим звездам украинского шоубиза.

Кошевой с супругой макнули друг друга лицом в смесь из муки, кетчупа, майонеза и яиц, выбирая "жертву" на "камень-ножницы-бумага".

Интересно, что более везучим оказался Кошевой, хотя именно ему досталось последнее и самое серьезное "наказание".

Подписчиков Кошевого развлекло такое видео. "Позитивчики", "Ой, ржака", "Смешно, красавцы", "Бедная жена", "Хорошо, когда на одной волне", "Игра бомба", – пишут они.

Ксения и Евгений Кошевые

Ксения и Евгений Кошевые

Как ранее писал OBOZREVATEL, артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Воплі Відоплясова "Музіка".

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