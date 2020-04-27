Главная Новости
28 апреля • обновлено в 00:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Кошевой показал, как развлекается с женой на карантине: сеть в восторге

2.3т
Читать материал на украинском

Актер студии "Квартал 95" и друг президента Украины Евгений Кошевой показал, как развлекается с женой Ксенией на карантине.

В Instagram комик опубликовал видео необычного занятия "для семейных пар", передав эстафету другим звездам украинского шоубиза.

Кошевой с супругой макнули друг друга лицом в смесь из муки, кетчупа, майонеза и яиц, выбирая "жертву" на "камень-ножницы-бумага".

Интересно, что более везучим оказался Кошевой, хотя именно ему досталось последнее и самое серьезное "наказание".

Подписчиков Кошевого развлекло такое видео. "Позитивчики", "Ой, ржака", "Смешно, красавцы", "Бедная жена", "Хорошо, когда на одной волне", "Игра бомба", – пишут они.

Ксения и Евгений Кошевые

Ксения и Евгений Кошевые

Ксения и Евгений Кошевые

Ксения и Евгений Кошевые

"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине
"Бедная жена!" Друг Зеленского показал, как развлекается на карантине

Как ранее писал OBOZREVATEL, артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Воплі Відоплясова "Музіка".

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Евгений Кошевой
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги