Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

В сети набирает популярность приложение Gradient, которое ищет похожих на вас звезд по фотографии.

OBOZREVATEL решил поискать, кто из звезд Запада больше всего похож на украинских и российских колег.

Например, мультиартист MONATIK похож на бразильского футболиста Филипе Коутиньо.

Украинская певица Светлана Лобода смахивает на икону стиля и представительницу клана Кардашьян Кайли Дженнер.

Программа решила, что певица Оля Полякова похожа на Анджелину Джоли в молодости.

А вот рэпер и продюсер Потап смахивает на британского актера Тома Харди.

По мнению приложения, его супруга Настя Каменских выглядит точь в точь как Шарлиз Терон.

Также интересным получился результат со звездами "Кварталу 95" — Евгением Кошевым и Еленой Кравец.

В фотографии певицы Ани Лорак программа нашла сходство с секс-бомбой Памелой Андерсон во времена, когда та играла в сериале "Спасатели Малибу".

Что касается российских звезд, то Алла Пугачева похожа на бывшую первую леди США Мишель Обаму. Ее супруг Максим Галкин — на звезду "Матрицы" Киану Ривза, а Ксения Собчак — на писателя Оскара Уайльда.

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