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27 сентября • обновлено в 19:32
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Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

8.8т Читать материал на украинском

В сети набирает популярность приложение Gradient, которое ищет похожих на вас звезд по фотографии.

OBOZREVATEL решил поискать, кто из звезд Запада больше всего похож на украинских и российских колег.

Например, мультиартист MONATIK похож на бразильского футболиста Филипе Коутиньо.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

Украинская певица Светлана Лобода смахивает на икону стиля и представительницу клана Кардашьян Кайли Дженнер.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

Программа решила, что певица Оля Полякова похожа на Анджелину Джоли в молодости.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

А вот рэпер и продюсер Потап смахивает на британского актера Тома Харди.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

По мнению приложения, его супруга Настя Каменских выглядит точь в точь как Шарлиз Терон.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

Также интересным получился результат со звездами "Кварталу 95" — Евгением Кошевым и Еленой Кравец.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Новости
Бум на "старость" в сети: раскрыт секрет популярности приложения FaceApp

В фотографии певицы Ани Лорак программа нашла сходство с секс-бомбой Памелой Андерсон во времена, когда та играла в сериале "Спасатели Малибу".

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

Что касается российских звезд, то Алла Пугачева похожа на бывшую первую леди США Мишель Обаму. Ее супруг Максим Галкин — на звезду "Матрицы" Киану Ривза, а Ксения Собчак — на писателя Оскара Уайльда.

Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд
Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

Читайте на OBOZREVATEL, как тренд на старение захватил звезд и политиков. Знаменитости массово делились снимками, на которых они изображены в пожилом возрасте.

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Персоны
Ксения Собчак Максим Галкин Алла Пугачева Евгений Кошевой Елена Кравец MONATIK Оля Полякова Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK) Светлана Лобода
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