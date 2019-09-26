Кошевой — Блум, Потап — Том Харди: как выглядят знаменитые клоны украинских звезд

В сети набирает популярность приложение Gradient, которое ищет похожих на вас звезд по фотографии.
OBOZREVATEL решил поискать, кто из звезд Запада больше всего похож на украинских и российских колег.
Например, мультиартист MONATIK похож на бразильского футболиста Филипе Коутиньо.
Украинская певица Светлана Лобода смахивает на икону стиля и представительницу клана Кардашьян Кайли Дженнер.
Программа решила, что певица Оля Полякова похожа на Анджелину Джоли в молодости.
А вот рэпер и продюсер Потап смахивает на британского актера Тома Харди.
По мнению приложения, его супруга Настя Каменских выглядит точь в точь как Шарлиз Терон.
Также интересным получился результат со звездами "Кварталу 95" — Евгением Кошевым и Еленой Кравец.
В фотографии певицы Ани Лорак программа нашла сходство с секс-бомбой Памелой Андерсон во времена, когда та играла в сериале "Спасатели Малибу".
Что касается российских звезд, то Алла Пугачева похожа на бывшую первую леди США Мишель Обаму. Ее супруг Максим Галкин — на звезду "Матрицы" Киану Ривза, а Ксения Собчак — на писателя Оскара Уайльда.
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