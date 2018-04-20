Кортни Кардашьян - 39: обнаженная фотосессия сексуальной красотки

Американская светская львица и телезвезда Кортни Кардашьян отметила 18 апреля свой 39 день рождения.

Она доказала, что с возрастом становится лишь привлекательнее, не уступая младшим сестрам Ким и Хлои Кардашьян. Dailymail опубликовал впечатляющие снимки обнаженной фотосессии Кортни для V Magazine.

Мать троих детей продемонстрировала подтянутое бронзовое тело, накинув на одно плечо яркий розовый тренч.

Несмотря на то, что она кокетливо прикрыла рукой грудь, на снимке отчетливо видны все изгибы ее тела.

Как сообщал "Обозреватель", в январе Кортни Кардашьян показала эротический снимок в микро-бикини на пляже.