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8 сентября • обновлено в 11:11
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"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото

13.3т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль показала новые фото с эффектном платье, вызвав восторг в сети.

Снимок в наряде в бельевом стиле опубликовала она на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Фото было сделано на фоне перил, вероятно, на морском побережье. Артистка предстала в нежном образе практически без косметики.

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Кароль восхитила сеть новым фото

Кароль восхитила сеть новым фото

Instagram Тины Кароль

Пользователи по достоинству оценили внешний вид Кароль. "Самая красивая", "Очень нежно", "Это идеал", "Шикарная", "Королева", "Зачем так горячо?" – отреагировали в комментариях.

Тина Кароль вызвала восторг новым фото

Тина Кароль вызвала восторг новым фото

hochu.ua

"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото
"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников снимками на пляже в соблазнительном купальнике.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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