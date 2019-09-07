"Королева": Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото

Популярная украинская певица Тина Кароль показала новые фото с эффектном платье, вызвав восторг в сети.

Снимок в наряде в бельевом стиле опубликовала она на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Фото было сделано на фоне перил, вероятно, на морском побережье. Артистка предстала в нежном образе практически без косметики.

Кароль восхитила сеть новым фото Instagram Тины Кароль

Пользователи по достоинству оценили внешний вид Кароль. "Самая красивая", "Очень нежно", "Это идеал", "Шикарная", "Королева", "Зачем так горячо?" – отреагировали в комментариях.

Тина Кароль вызвала восторг новым фото hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников снимками на пляже в соблазнительном купальнике.

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