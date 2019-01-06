Король Малайзии отрекся от престола после свадьбы с россиянкой: фото "горячей штучки"

Малайзийский король Мухаммад V , избранный два года назад сроком на пять лет, отрекся от престола.

О причинах его решения не сообщается, но СМИ допускают, что это произошло из-за женитьбы на "Мисс Москва — 2015" Оксане Воеводиной, передает Star.

Всего два месяца назад 49-летний король сыграл свадьбу с 25-летней россиянкой в подмосковной Барвихе. Ради него девушка удалила все свои аккаунты в социальных сетях, приняла ислам и сменила имя – стала Риханой.

Газета.ру

Отмечается, что в Малайзии событие не вызвало особого интереса: национальное телевидение и государственные СМИ промолчали о новом статусе правителя.

Мухаммад V не пользовался большой популярностью у своих подданных: правителя часто обвиняли в чрезмерной расточительности.

Король Малайзии избирается на пять лет, срок Мухаммада V должен был завершиться в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года король Малайзии, 49-летний Султана Муххамед V женился на российской модели, 25-летней Оксане Воеводиной, обладательнице титула "Мисс Москва – 2015".