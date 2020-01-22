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22 января • обновлено в 11:56
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День рождения Владимира Высоцкого: стало известно о концерте известного актера в Киеве

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25 января ко Дню Рождения Владимира Высоцкого в столичном Caribbean Club Concert Hall состоится концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота", посвященный легендарному артисту. Вживую прозвучат песни и стихи всенародного любимца.

Поэт, романтик, хулиган, актер и невероятный артист Владимир Высоцкий написал около 800 песен. В его текстах искренность, жизнь, правда. Сейчас они также находят отклик в сердцах людей, написанные будто для всех и для каждого лично.

День рождения Владимира Высоцкого: стало известно о концерте известного актера в Киеве
День рождения Владимира Высоцкого: стало известно о концерте известного актера в Киеве

Алексей Горбунов не хочет быть "Высоцким". Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

День рождения Владимира Высоцкого: стало известно о концерте известного актера в Киеве
День рождения Владимира Высоцкого: стало известно о концерте известного актера в Киеве

25 января в уютном зале Caribbean Club Concert Hall под звуки любимых мелодий вспомним удивительный талант и незаурядную личность — Владимира Высоцкого.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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