"Конец легенды": росСМИ поиздевались над звездой 80-х за нашумевшее интервью Дудю

В одном из российских изданий появился насмешливый материал о высказываниях солиста российской рок-группы "Алиса" Константина Кинчева в интервью с блогером Юрием Дудем.

Текст назвали громко "Константин Кинчев - конец легенды" и прибавили, что редакции неловко из-за поведения музыканта. "Со звездой рок-н-рола может случиться множество несчастий… Куда хуже, если на старости лет она становится гостем популярного блогера, властителя дум, смелого интервьюера. Константин Кинчев, которому всегда петь удавалось лучше, чем говорить, ввязался в авантюру и поговорил с Юрием Дудем", - пишет "Комсомольская правда".

По мнению издания, за все интервью интересно было только тогда, когда речь заходила о песнях и исполнителях, а "все оставшееся время разговор напоминал диалог с мудрым таксистом. И спорить не хочется, и остановить не получается".

Также "Комсомольская правда" утверждает, что все рассуждения рок-звезды о фашизме, о православии, о братьях-славянах, о Ельцине, о свастике и гомосексуалистах только запутывали зрителей. И более того, даже Дудь растерялся от откровений музыканта и ни на одну болевую точку серьезно не надавил.

"Рокеры стареют по-разному... Кинчев превратился в неприятного помещика из старорежимных повестей. А это уже совсем неинтересно", - закончили в росСМИ.

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