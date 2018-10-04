Комбинезон из волос и дрессированные крысы: как американская художница подделывает новости

Американская художница под псевдонимом "Зардулу" подделывает новости и они набирают огромную популярность. Об этом пишет Лента.ру.

В ноябре 2015 года нью-йоркский актер Эрик Ервуд получил электронное письмо от художницы под псевдонимом "Зардулу", которая рассказала о своем проекте и заинтересовала его.

По словам Ервуда, женщина пришла на встречу в странном образе: в маске и вышитой мантии пурпурного цвета. Ее студия оказалась еще необычнее. Среди чучел и каких-то сооружений из металла и дерева был огромный комбинезон из человеческих волос и целый выводок дрессированных крыс.

Идея Зардулу была в том, чтобы снять короткое видео, а потом разослать его средствам массовой информации под видом реальной новости. Ервуду она предложила за 200 долларов сыграть в нем главную роль и не разглашать этого, чтобы не раскрылся обман.

Спустя несколько дней в четыре часа утра на одной из станций метро Нью-Йорка начались съемки ролика. Ервуд лег на платформе со смартфоном в руке и притворился спящим. Зардулу посадила одну из своих крыс на актера, а ее помощница снимала.

Крыса подбежала к смартфону и стала лизать ореховое масло, которым был вымазан экран. Со стороны казалось, что она пытается сделать селфи. Далее Ервуд "проснулся" и отскочил в сторону.

Спустя несколько дней после съемок видео показал телеканал в Коннектикуте. Затем его обнародовали и другие СМИ. О крысе, которая научилась пользоваться смартфоном, заговорила вся Америка.

Через три месяца Ервуд признался и художницей заинтересовалась пресса.

Позже Зардулу сама рассказала, что фотография енота верхом на аллигаторе снята ей, а также останки морского чудовища, о которых сообщали в марте. Их Зардулу сделала из мертвой акулы и папье-маше. Кроме того, она сфальсифицировала новость о краденом протезе, который нашли в построенной бобрами плотине. В доказательство художница сделала фото с чучелом бобра в одной руке и тем самым протезом — в другой.

Отметим, что уже в октябре этого года у Зардулу открывается первая персональная выставка, на которой она покажет, как создает свои мифы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США в штате Флорида произошел забавный случай. Енот, испугавшись людей, запрыгнул на спину аллигатора и так отплыл от берега.