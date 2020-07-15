Команда фильма 'Мій Дідусь – Дід Мороз' возобновляет работу над проектом после карантина.

Начался второй этап работы над фильмом – утверждение новых локаций, до кастинг, бесконечное редактирование и улучшение оставшихся сцен.

Для тех, кто желает стать частью первого украинского новогоднего фильма сообщаем, что в проэкте есть еще ряд не закрытых роли. Подробности можете найти на страницах фильма в соц. сетях.

"Мой дедушка - Дед Мороз" это новогодняя, добрая, семейная комедия, которая возвращает веру в добро и в то, что чудеса случаются, главное в них верить!

По сюжету главный герой - 9 летний мальчик Максим узнаёт, что его дедушка самый настоящий Дед Мороз и отправляется в канун Нового года в Киев, чтобы его найти и загадать ему самое главное желание. По пути Максим попадает в разные приключения, меняет судьбы людей и даже встречается с настоящим волшебством, как и его Мама, которая сразу же отправилась на его поиски.

Роль Максима исполняет талантливый актёр Лев Пичахчи, а его маму играет прекрасная актриса Наталья Бадер.

Команда фильма "Мій Дідусь – Дід Мороз" возобновляет работу над проектом

Команда фильма "Мій Дідусь – Дід Мороз" возобновляет работу над проектом

У будущего главного новогоднего фильма страны звездный состав актёров: Никита Вакулюк, Диана Глостер, Oksi и Главный Дядя страны - Дядя Жора! Так же в фильме принимают участие Руслан Сеферов, Дарья Дубровская, Лючия Кургинян, Юлия Антоненко, Егор Снигирь и другие.

По словам создателей фильма Элеоноры Воерманн и Шляхтюка Сергея, зрите лей ждет не просто смешная, но и в меру поучительная и душевная история для взрослых и детей.

По секрету делимся с вами несколькими кадрами из фильма.

Кадр из фильма