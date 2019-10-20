"Коломойский предлагал!" Кошевой оценил шансы "неадекватного лысого" возглавить Киев

Юморист и актер "95 Квартала" Евгений Кошевой не намерен баллотироваться в мэры Киева.

Об этом друг президента Украины заявил во время недавнего концерта, прокомментировав соответствующие слухи.

"Я врать не буду, Коломойский предлагал мне идти в политику. Сказал: "А ты что сидишь, а?" Смысл был понятен. Но зачем в политике неадекватный лысый, если там уже есть Кива?" - пошутил Кошевой.

"Я в политику не собираюсь, спасибо. У нас и так уже отобрали Зеленского, Юзика. Бред, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что Кошевой метит в мэры Киева. По его словам, у шоумена могут быть такие амбиции.

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