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20 октября • обновлено в 16:57
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/ Новости шоу-бизнеса

"Коломойский предлагал!" Кошевой оценил шансы "неадекватного лысого" возглавить Киев

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Юморист и актер "95 Квартала" Евгений Кошевой не намерен баллотироваться в мэры Киева.

Об этом друг президента Украины заявил во время недавнего концерта, прокомментировав соответствующие слухи.

"Я врать не буду, Коломойский предлагал мне идти в политику. Сказал: "А ты что сидишь, а?" Смысл был понятен. Но зачем в политике неадекватный лысый, если там уже есть Кива?" - пошутил Кошевой.

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"Я в политику не собираюсь, спасибо. У нас и так уже отобрали Зеленского, Юзика. Бред, я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что Кошевой метит в мэры Киева. По его словам, у шоумена могут быть такие амбиции.

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Персона
Евгений Кошевой
Место
Украина Киев
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Я правильно понял что зелёный и юзик наоборот хотят заработать, но не жить в Киеве? "У нас отобрали" - так все-таки беня заставил клоуна? Ну лысый, ну даёт, так красочно обоссать 73% в двух предложениях ещё нужно уметь!)))))
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Тарас Бор
Тарас Бор
ПНХ ПТН,он имел ввиду Виталика Кличко,дурик.Хотя, зачем я это говорю представителю "думающей(БУГАГАГА!)части нации".
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