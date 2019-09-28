"Когда успели?" Звезда "Крепосной" шокировала поклонников беременным фото

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная ошарашила поклонников фото, на котором видно, что она находится на последних сроках беременности.
Соответствующий снимок cо своим мужем Евгением Третьяковым она разместила в Instagram.
"Любовь", — подписала фото Третьякова.
Анна Сагайдачная
Кино-Театр.Ру
Фанатов немного шокировала такая новость. Вместе с тем, они начали наперебой поздравлять ее с будущим пополнением в семье. "Вы беременна???", "Анечка, от всей души поздравляю", "Ого! Желаю удачи вам и малышу_малышке", "Когда вы успели? Я просто в шоке. Ура!" – пишут подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии на снимке УЗИ беременности женщина увидела рядом с ребенком "ангела-хранителя".
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!