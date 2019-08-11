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"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом

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Украинская певица Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети новым совместным фото с Потапом.

В Instagram девушка опубликовала снимок, на котором показала последствия отдыха с мужем в Италии. Поклонники обратили внимание, что пара очень загорела.

"Потап, вы сами на себя не похожи", "Очень загорели!" "Какие вы белые", - пишут они.

Потап и Каменских

Потап и Каменских

instagram

Также в сети поинтересовались, когда в звездной семье будет пополнение. Слухи о беременности Каменских ходят в сети уже довольно давно.

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"Настя и Алешка, сделайте бейбичку на отдыхе! Мы все ждем!" "Когда будут маленькие Потапчики?" "Вы очень классная пара!" "Такие котики", "Настя, счастья вашей семье", - пишут комментаторы.

"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом
"Когда будут маленькие Потапчики?" Каменских шокировала сеть новым снимком с Потапом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских заинтриговала поклонников новым фото. Пользователи заметили странный рубец, из-за чего у них возникло много вопросов.

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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