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Клип ONUKA о киевском "полигоне смерти" номинирован на престижную премию

1.7т Читать материал на украинском

Социальный клип группы ONUKA на песню Strum, снятый режиссером Аланом Бадоевым, номинирован на международную кинопремию Social World Film Festival.

Как сообщает СТБ, шестиминутное видео в жанре поэтического реализма будет представлено в рамках кинофестиваля в Соренто, который пройдет с 28 июля по 4 августа (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Премьера клипа состоялась в сентябре 2018 года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации "Україна без сміття" – ECOSTRUM. Работа была посвящена болезненной проблеме отношения украинцев к бытовому мусору, а клип был снят на свалке в Подгорцах под Киевом.

ONUKA - Strum

ONUKA - Strum

Кадр из видео

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"В работе с артистом самое интересное для меня это создать портрет – то, что останется в памяти зрителя, как послевкусие. В случае с ONUKA портретом стала выбранная нами локация, место жизни и смерти, место результатов тщеславия человека", – рассказывал клипмейкер.

Локацию для клипа выбрали под Киевом, потому что это главная свалка бытовых отходов столицы, которая выросла до размеров 27-этажного дома за последние десятилетия. Всего в Украине таких "полигонов смерти" насчитывается более 40 тысяч.

Кадр из клипа на песню Strum

Кадр из клипа на песню Strum

Уточняется, что Social World Film Festival станет третьей международной кинопремией в послужном списке Бадоева наряду с Каннским фестивалем и премией "Киношок". Его работа поборется за звание лучшей в категории "социальное видео".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года ONUKA также представила необычную композицию "ХАЩІ", которая удивила поклонников новым звучанием.

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Персоны
ONUKA Алан Бадоев
Место
Украина
Теги
клип музыка экологическая катастрофа Экология
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