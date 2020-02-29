Kishe подарит самой «нереальной» девушке профессиональную фотосессию

8 марта Kishe презентует свою новую видеоработу на песню #нереальная.

Это не впервые, когда артист делает своеобразные "подарки" своим поклонницам. Да, это конкурс и отчасти соревнование. Но творческая составляющая такого “Giveaway” крутая и интересная уже потому, что продюсером фотосъёмки станет сам Kishe.

Напомним, что у артиста, певца Kishe более 25 видеоработ и во многих из них он был как продюсер, так и со-режиссер и в некоторых даже режиссером-постановщиком.

Последние видеоработы, снятые в период 2017-2019 годов, Лунные Кратеры & Zoo Cinema Productions (2 года), начиная с песни #вліто и до новинки, клипа “Нереальная”, а это 6 работ!

Пять работ для самого Kishe и один для проекта Барабанова, снятых им самим и его творческим соратником, напарником, талантливым оператором- режиссером Александром Швецом. Также в проекте примет участие талантливая дизайнер Аліса Келис.

Это будет красивая весенняя фотосессия!

Но чтобы все это воплотить, вам необходимо:

1- Быть подписанным в Instagram на @kishe_official @obozrevatel.ua @kelis_art @ksfshop_official @goldwellukraine

2- Поставить лайк под постом, поделиться им в своём сториз, отметив нас @kishe_official и @obozrevatel.ua @ksfshop_fficial @goldwellukraine

3- Оставить комментарий – "Хочу фотосет от Kishe или с Kishe" и ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить свою подругу @.............

4- Загрузить 3 разные по содержанию, стилю и месту или настроению фото у себя в посте. Например: 1 фото в вечернем наряде, 2-е фото спорт и 3-е фото бикини и портрет ! ОБЯЗАТЕЛЬНО отметив в посте @kishe_official @alisa_kelis @obozrevatel.ua @ksfshop_official

5- И самое главное - это ХЕШТЕГ в твоём посте должен быть #kisheНЕРЕАЛЬНАЯ

Так мы сможем увидеть все ваши фото !!

Ссылка на конкурс тут.

8 марта в 20:00 Kishe лично и его творческая команда фотографов, стилистов выберет победительницу, которая и получит в подарок Весеннюю фотосесcию!

А среди тех девушек, которые делились главным постом об этом конкурсе, ставили лайк и оставляли комментарий и отмечали своих подруг, Kishe разыграет в прямом эфире, при помощи рандомайзера, дополнительные призы:

1. Коробочка эксклюзивных золотых или серебряных конфет от @ksfshop_official, кондитерской Kishe.

2. Набор косметики по уходу за волосами от @Goldwellukraine

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