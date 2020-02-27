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27 февраля • обновлено в 15:41
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Kishe и его 7 премьер: в киевском клубе состоялся сольный концерт

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25 февраля в Caribbean Concert Hall состоялся сольный концерт известного Украинского певца Kishe.

Kishe и его 7 премьер: в киевском клубе состоялся сольный концерт

фото Евгения Орлова

Несмотря на рабочий день, концертная площадка был полностью заполнен слушателями, сторонниками и друзьями артиста.

Сначала вечера атмосферу подогревал Dj set стильного DJStarkoff, затем ведущий концерта Денис Жупник представил выход артиста.

Kishe и его 7 премьер: в киевском клубе состоялся сольный концерт

фото Евгения Орлова

С первой ноты, с первой секунды и до конца концерта, как на сцене так и в зале образовалась настоящая, искренняя и драйвовая атмосфера.

Kishe и его 7 премьер: в киевском клубе состоялся сольный концерт

фото Евгения Орлова

Праздник музыки которого ждали те, кто пришел на концерт, а также сам артист и его команда. В этот день Kishe представил сразу 6 новых песен, которые войдут в новый альбом певца, выход которого планируется на ноябрь 2020 года, а также представил эксклюзивную акустическую версию своего последнего хита #LOVE, что приобретает все новые и новые ступеньки украинском хит-парадов и чартов .

Kishe и его 7 премьер: в киевском клубе состоялся сольный концерт

фото Евгения Орлова

И еще одной важной премьерой вечера стала презентация клипа на песню "Нереальная". Широкий релиз видеоработы запланирован на 8 марта, в праздник весны и всех женщин!

Команда Kishe уже начала подготовку к своему будущему БОЛЬШОГО сольного концерта и презентации альбома в Ноябре 2020!

Kishe и его 7 премьер: в киевском клубе состоялся сольный концерт

фото Евгения Орлова

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