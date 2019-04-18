Khayat против Оксаны Мухи: что пели фавориты "Голос країни-2019" на пути к финалу

В воскресенье, 21 апреля, состоится финальный, 14 выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-9". Украинцы высказали свое мнение относительно того, кто победит в шоу.
OBOZREVATEL провел опрос среди читателей, в котором были представлены четыре финалиста: Андрей Хайат, Оксана Муха, Карина Арсеньтьева и Виктория Олейник. Так, выяснилось, что большинство поклонников проекта рассчитывают на победу подопечного Тины Кароль Андрея Хайата — за него проголосовали более 38% участников опроса. На втором месте оказалась представительница команды Дана Балана Оксана Муха — за нее отдали 37% голосов. В связи с этим, предлагаем посмотреть, что пели фавориты "Голос країни-2019" на пути к финалу.
Оксана Муха и Андрей Хайат
Выбор в слепую
Андрей Хайат — "В кінці греблі шумлять верби"
Оксана Муха — "Де ти тепер"
Бои навылет
Андрей Хайат vs. Гульназ Хасанова — "Равнодушие"
Оксана Муха vs. Михаил Димов — "В темну нічку"
Нокауты
Андрей Хайат — "Летить галка через балку"
Оксана Муха — "Шуміла ліщина"
Четвертьфинал
Андрей Хайат — "Ой, чий то кінь стоїть"
Оксана Муха — "Ворожка"
Полуфинал
Андрей Хайат — "Плакала"
Тина Кароль, Девид Аксельрод, Андрей Хайат — "Diamonds"
Оксана Муха — "Два кольори"
Дан Балан, Рафи Хейтам, Оксана Муха — "Hold on Love"
OBOZREVATEL также предлагает ознакомиться с подробностями полуфинала шоу "Голос країни-9", в ходе которого и определилась четверка финалистов.
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