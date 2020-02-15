"Казимир — наш!" На Нацотборе назвали Малевича украинцем

Участницы второго полуфинала Нацотбора на Евровидение, девушки из группы Fo Sho назвали известного художника Каземира Малевича украинцем.

Об этом стало известно из прямой трансляции телеканала СТБ на YouTube. Темнокожее трио сестер из Харькова выступило с рэпом Blck Sqr, посвященной знаменитому шедевру Малевича.

Поэтому в анонсе они уделили художнику особое внимание. "Каземир Малевич это украинский художник", — сказали они.

Fo Sho Скрин с видео

Отметим, что Малевич родился в Киеве в 1879 году, тогда это была еще Российская империя. Будущий художник переехал в Москву на учебу только в 1904 году.

Большую часть жизни он прожил на территории России, но в последние годы перед смертью вернулся в Киев. Умер в Ленинграде.

Россияне называют автора "Черного квадрата" своим художником. В Украине же его называют украинским.

Каземир Малевич Википедия

Этому моменту телеведущий Нацотбора Сергей Притула уделил отдельное внимание. "В стране, где многие не знают кто такой Каземир Малевич, три чернокожие украинки вышли и сказали: "Каземир — наш!" – пошутил Притула.

Смотреть видеотрансляцию Нацотбора онлайн:

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