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15 февраля • обновлено в 21:38
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"Казимир — наш!" На Нацотборе назвали Малевича украинцем

1.7т
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Участницы второго полуфинала Нацотбора на Евровидение, девушки из группы Fo Sho назвали известного художника Каземира Малевича украинцем.

Об этом стало известно из прямой трансляции телеканала СТБ на YouTube. Темнокожее трио сестер из Харькова выступило с рэпом Blck Sqr, посвященной знаменитому шедевру Малевича.

Поэтому в анонсе они уделили художнику особое внимание. "Каземир Малевич это украинский художник", — сказали они.

Fo Sho

Fo Sho

Скрин с видео

Отметим, что Малевич родился в Киеве в 1879 году, тогда это была еще Российская империя. Будущий художник переехал в Москву на учебу только в 1904 году.

Большую часть жизни он прожил на территории России, но в последние годы перед смертью вернулся в Киев. Умер в Ленинграде.

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Россияне называют автора "Черного квадрата" своим художником. В Украине же его называют украинским.

Каземир Малевич

Каземир Малевич

Википедия

Этому моменту телеведущий Нацотбора Сергей Притула уделил отдельное внимание. "В стране, где многие не знают кто такой Каземир Малевич, три чернокожие украинки вышли и сказали: "Каземир — наш!" – пошутил Притула.

Смотреть видеотрансляцию Нацотбора онлайн:

Читайте все подробности второго полуфинала Нацотбора на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медянык
Тема
Евровидение-2020
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"За несколько десятилетий до концептуалистов, в частности, супрематистов в лице Казимира Малевича, Альфонс Алле написал серию монохромных полотен. Для него это было очередной шуткой — об этом говорят те остроумные названия, которые он придумал. И уж конечно, в глубину своего черного полотна или любого другого цвета он не пытался вместить мироздание. Если бы, к примеру, сначала появился «Черный квадрат» Малевича, а затем уже «БИТВА НЕГРОВ В ТЁМНОЙ ПЕЩЕРЕ ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ» Алле, то последнее сочли бы пародией. Малевич, в отличие от Алле, относился к искусству серьезно." :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КазИмир Малевич. Поляк и католик, принадлежавший к РУССКОМУ искусству. :-) РУССКИЙ учёный Патон родился в Ницце - но не француз. РУССКИЙ учёный Прохоров родился в Австралии - но не абориген... :-))) Кугуты, укроакадемик Лысенко вас обманул: место рождения это одно, а этническая принадлежность - другое! :-)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
убогие
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