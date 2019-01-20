"Каролине 40 лет..." Лорак вызвала ажиотаж в сети откровенным нарядом

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram, где показалась в довольно откровенном наряде.

На видео, которое артистка выложила на своей странице в соцсети, Лорак выразила слова благодарности своим поклонникам за то, что на нее подписано уже 5 миллионов человек.

"Дорогие друзья, нас 5 миллионов подписчиков. Спасибо каждому из вас за любовь, веру и поддержку. Спасибо, что вы есть у меня, я вас очень люблю", – сказала Лорак.

В комментариях фанаты поздравили певицу с этим достижением, расхваливали ее творчество, красоту и голос: "Фигурка бомба. Не бросайте спортзал", "Красавица, тростиночка, какая же милашка", "Каролине 40 лет, а выглядит шикарно, как в 25лет", "И мы вас любим. Какая же вы красивая. Пусть этот год принесет вам новые радостные, яркие краски, любовь, нежность и тепло", "Спасибо Вам, Каролиночка, что Вы есть в нашей жизни! Мы всегда будем рядом с Вами, наша бесконечная любовь, наша Дива! Дальше - больше!", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский эстрадный певец Сергей Лазарев трогательно признался исполнительнице Ани Лорак в искренних чувствах.

Ранее сообщалось о том, что Лорак решила развестись с супругом Муратом Налчаджиоглу.

Причиной могла послужить публичная измена Мурата в июле 2018 года, когда его засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. Он смело обнимал спутницу и шептал что-то ей на ухо.

Позже информация о разводе подтвердилась официально, слушание по делу о разводе Ани Лорак с Налчаджиоглу назначено на 31 января.

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