Каменских показала обнаженное видео в ванной: сеть в восторге

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), вызвала ажиотаж откровенными кадрами.
Так, на своем канале в Youtube она опубликовала ролик с бекстейджа съёмок клипов с Потапом. На видео звезда позирует абсолютно голая в душе, прикрывая сочную грудь руками.
Настя Каменских
За час видео набрало больше 40 тысяч просмотров. В описании Каменских рассказала, что это одно из самых трогательных видео за всю историю существования ее YouTube-канала NKofficial.
Скрин видео
Скрин видео
Скрин видео
Большинство фолловеров Каменских пришли в восторг от обнаженного тела певицы, и также пожелали счастья в их семейной жизни с Алексеем.
"Какие же вы красивые и самое главное влюбленные в друг друга, я искренно желаю вам счастья и самое главное много много детей", "Какие же вы милахи", "Классные", – восхищались в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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