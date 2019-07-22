Каменских показала обнаженное видео в ванной: сеть в восторге

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за музыканта и шоумена Алексея Потапенко (Потапа), вызвала ажиотаж откровенными кадрами.

Так, на своем канале в Youtube она опубликовала ролик с бекстейджа съёмок клипов с Потапом. На видео звезда позирует абсолютно голая в душе, прикрывая сочную грудь руками.

Настя Каменских

За час видео набрало больше 40 тысяч просмотров. В описании Каменских рассказала, что это одно из самых трогательных видео за всю историю существования ее YouTube-канала NKofficial.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Большинство фолловеров Каменских пришли в восторг от обнаженного тела певицы, и также пожелали счастья в их семейной жизни с Алексеем.

"Какие же вы красивые и самое главное влюбленные в друг друга, я искренно желаю вам счастья и самое главное много много детей", "Какие же вы милахи", "Классные", – восхищались в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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