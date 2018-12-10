KAMALIYA собрала около 2 миллионов гривен для Центра детской кардиологии

В воскресенье, 9 декабря, в отеле Hilton Kyiv прошёл благотворительный вечер певицы KAMALIYA, посвящённый Дню святого Николая. Фонд исполнительницы уже пятый год проводит торжественное мероприятие, чтобы помочь собрать средства для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

– Каждый раз я волнуюсь, насколько всё будет отлажено по организации, насколько всё понравится гостям, – делится KAMALIYA. – Очень важно, чтобы с каждым последующим вечером к нам присоединялось всё больше неравнодушных людей!

На этот раз black-tie-событие состояло из гала-ужина, лотереи и аукциона, в рамках которого KAMALIYA лично разыграла лот: совместную прогулку на лошадях! По итогу мероприятия для покупки медицинского оборудования было собрано около 2 миллионов гривен.

Концертная программа вечера была посвящена 60-летию певицы Мадонны. KAMALIYA исполнила самые яркие хиты легендарной артистки вместе с талантливыми детьми в сопровождении живого бэнда. Главным сюрпризом выступления стала премьера песни KAMALIYA “Вільна”:

– В начале вечера я представила свой новый трек, что сделало это событие для меня ещё более особенным! Новая песня – это как новая жизнь: никогда не знаешь, что ждёт тебя на этом пути. Мне очень импонирует “Вільна”, и я хочу, чтобы моё настроение в ней передалось и слушателям!

В ближайшее время песня “Вільна” будет презентована в эфире украинских радиостанций.