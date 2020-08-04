KAMALIYA поздравила своего мужа с днем ​​рождения необычным подарком

Шоу 13:42, 4.08.2020 Обновлено: 13:44, 4.08.2020

На днях в семье самой богатой певицы Украины KAMALIYA был праздник: ее мужу Мохаммаду Захуру исполнилось 65 лет. Праздновать собирались на яхте, однако Захур изменил планы ради жены. Как раз в день его рождения исполнительница принимала участие в соревнованиях по конному спорту в городе Днепр. Поэтому юбилей день в день отметили достаточно скромно, но по-семейному.

— Отметили мы необычно, почти в конюшне! — улыбается KAMALIYA. — Я благодарна любимому за то, что в свой юбилей он приехал поддержать меня на важных соревнованиях всеукраинского масштаба! Я очень счастлива как женщина. Захур — лучший муж и папа на свете!

Певица призналась, что вместе с дочерьми подготовила для Мохаммада, ну, очень необычный подарок, который до сих пор остается для него интригой. Сейчас семья, наконец, отдыхает на яхте, как и собиралась предварительно. KAMALIYA даже объявила на своих страницах в социальных сетях конкурс среди фолловеров: тот, кто отгадает, что именно подарит исполнительница мужу, получит от нее персональный подарок!

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