''Какая сексуальная!'' Каменских взорвала сеть обнаженным фото

Украинская поп-дива Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети снимком в купальнике.

Фото певица опубликована на своей странице в Instagram. На нем Каменских, сидя спиной к камере и подняв голову, демонстрирует свою фигуру.

Поклонники артистки забросали ее комплиментами, назвав ее очень красивой и сексуальной. "Красивая, наша украинка", "Шикарная, красотка", "Ох, сексуальная!" "Настенька, все шикарно", "Настя, здесь же дети", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенным образом, опубликовав целую порцию горячих фото со своего выступления.