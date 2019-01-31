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''Какая мелочь!'' Ахеджакова жестко ответила на скандал с Галкиным

2.2тЧитать материал на украинском

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова попросила журналистов не уделять пристального внимания шуму вокруг конфликта с комиком Максимом Галкиным.

Об этом она рассказала в комментарии ТВЦ, уточнив, что ситуация, которая развернулась на фоне ее недавнего высказывания, является мелочью.

"Не занимайтесь этим. Неужели больше нечем? Это такая мелочь. Вы не представляете, сколько звонков сегодня. Видимо, не о чем говорить совершенно", – возмутилась Ахеджакова.

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Она добавила, что ситуация с Галкиным не является таким информационным поводом, который делает честь журналистам.

Лия Ахеджакова и Максим Галкин

Лия Ахеджакова и Максим Галкин

Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, конфликт разгорелся после того, как Галкин попытался высмеять взгляды и гражданскую позицию Ахеджаковой. В ответ она заявила, что комик не имеет права пользоваться ее именем, чтобы смешить зрителя.

После этого Галкин оправдался за свое выступление, заверив, что не ставил целью оскорбить или унизить кого-либо. Комик попросил не лишать его права на свободу слова.

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Персоны
Лия АхеджаковаМаксим Галкин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнессплетни
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