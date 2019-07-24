"Как же обмельчали": звезда "Универа" атаковала мужчин в сети

Популярная российская актриса и политик Мария Кожевникова, известная по главной роли в сериале "Универ", возмутилась поведением мужчин, которые отказались поменяться с ней местами в поезде.
Так, на своей странице в Instagram она опубликовала пост, где резко высказалась о "мужиках". Во время ее поездки в поезде, никто из мужчин не захотел поменяться с ней местами на несколько часов.
"Ни один из них не согласился, кому-то сумочку лень перенести, кому-то именно это место очень дорого сердцу", – сообщила актриса.
Мария Кожевникова с детьми
muzh-zhena.ru
В результате, без каких-то либо уговоров согласилась женщина к которой они даже и не собирались обращаться за помощью, она просто услышала их просьбы. Мария обратилась к своим подписчикам, попросив их уступать места женщинам и идти навстречу в их просьбах.
"Благодарю Бога, что мой муж - Мужчина с большой буквы, да и с окружением мне очень повезло", – поделилась девушка.
В общем, на поезд я все-таки опоздала, пришлось брать билеты на следующий, и теперь у нас нет времени на грим 😢 Плюс поезд останавливается в другом городе, и теперь оттуда надо будет опять брать такси 🚕🤦🏼♀ Но я сейчас не об этом... Как же обмельчали мужики! Мне об этом говорят многие мои подруги, но я думала наговаривают, а нет... Так как билеты покупали перед отправкой, то получилось 4 в разных СВ 🤷🏼♀ ( нас 4 девушки) Не поверите, но в трёх СВ сидели представители мужского пола, сейчас поймёте, почему употребляю именно такое словосочетание. Просто сейчас сижу в шоке, пишу этот пост и благодарю Бога, что мой муж - Мужчина с большой буквы, да и с окружением мне очень повезло 🙏🏻 Итак, объяснив ситуацию, мы попросили каждого из трёх поменяться на 2 часа 10 минут местами, усилий ровно на 3 шага, и что Вы думаете?... Ни один из них не согласился, кому-то сумочку лень перенести, кому-то именно это место очень дорого сердцу 🤦🏼♀ В результате, без каких-то либо уговоров согласилась женщина к которой мы даже и не собирались обращаться, а она просто услышала наши просьбы! Ну как так?! 🤷🏼♀ Мы правда ещё параллельно план Б разрабатывали , общались с проводником, и тут нам тоже повезло! В результате мы с @eterya ловили баланс, накладывали грим трясущимися руками, чтобы хоть как-то наверстать время. Ну а я немного в растерянности от такого удачного денька и встречи с сильным полом 🙎🏼♀ Неужели это наша действительность?!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова решила вмешаться в скандал с дочерью Алсу, которая победила в финале шестого сезона российского талант-шоу "Голос.Дети". По словам звезды сериала "Универ", участница ни в чем не виновата, и каждый родитель сделал бы все возможное для успеха своего ребенка.
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