"Как же обмельчали": звезда "Универа" атаковала мужчин в сети

Популярная российская актриса и политик Мария Кожевникова, известная по главной роли в сериале "Универ", возмутилась поведением мужчин, которые отказались поменяться с ней местами в поезде.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала пост, где резко высказалась о "мужиках". Во время ее поездки в поезде, никто из мужчин не захотел поменяться с ней местами на несколько часов.

"Ни один из них не согласился, кому-то сумочку лень перенести, кому-то именно это место очень дорого сердцу", – сообщила актриса.

Мария Кожевникова с детьми muzh-zhena.ru

В результате, без каких-то либо уговоров согласилась женщина к которой они даже и не собирались обращаться за помощью, она просто услышала их просьбы. Мария обратилась к своим подписчикам, попросив их уступать места женщинам и идти навстречу в их просьбах.

"Благодарю Бога, что мой муж - Мужчина с большой буквы, да и с окружением мне очень повезло", – поделилась девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Кожевникова решила вмешаться в скандал с дочерью Алсу, которая победила в финале шестого сезона российского талант-шоу "Голос.Дети". По словам звезды сериала "Универ", участница ни в чем не виновата, и каждый родитель сделал бы все возможное для успеха своего ребенка.

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