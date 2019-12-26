Как загадать желание на Новый год Крысы: 5 верных способов привлечь магию

В Новогоднюю ночь может произойти что угодно, может случиться любое чудо, любое волшебство, поэтому очень важно не упустить эту возможность и загадать самое сокровенное желание. Но чтобы желание сбылось, следует подготовиться. Как? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Как загадать желание на Новый год-2020

Половина успеха состоит в правильной формулировке желания. Для того, чтобы все получилось:

Фраза должна быть конкретной, без “воды";

Желание должно быть искренним;

Напишите желаемое и представьте, что изменится в вашей жизни, когда оно сбудется. Если, например, хотите получить деньги, представьте,то, на что собираетесь их потратить;

Для большей конкретики добавьте ориентир по времени (в этом году, в этом месяце);

Формулируйте желание находясь в хорошем расположении духа;

Не употребляйте частицу “не”, когда будете произносить заветную фразу.

Попытайте счастье, следуя этим советам и результат удивит вас. Далее о способах загадывать желания.

Под бой часов

Классический способ загадать желание на Новый год — выпить бокал шампанского с сожженной в нем бумажкой.

Как это сделать? Пока бьют часы, напишите заранее продуманное желание на кусочке бумаги, подожгите ее, и когда бумага станет пеплом, пересыпьте в бокал с шампанским ( вином, соком…) Выпейте все до последнего глотка, пока не прозвучал последний удар часов. Если получится, желание гарантированно сбудется.

С еловой веткой

Главное условие, ветвь должна быть с живой ели, стоящей в вашем доме. В новогоднюю ночь присмотрите самую красивую веточку на дереве, срежьте ее, прошепчите над ней желание и поставьте в воду.

Забудьте о ветке на 3 дня, а по прошествии этого срока посмотрите много ли иголок с нее осыпалось. Пересчитайте, чем меньше иголок, тем быстрее сбудется загаданное. Если количество иголок нечетное, и их много, желание сбудется нескоро.

На елочный шар

За несколько дней до Нового года, купите красивый шар на елку. Выбирайте игрушку интуитивно, ту на которую первой взгляд упадет.

Напишите ваше желание на бумажку, сверните ее трубочкой и засуньте ее внутрь игрушки. Шар повесьте на елку и каждый день, до наступления праздника, берите его в руки и в течение нескольких минут представляйте желаемый вами объект.

Когда Новый год пройдет, уберите шар подальше и ждите исполнения желания.

На косточку от мандарина

Мандарины прочно ассоциируются у нас с Новым годом. Считается, что оранжевые плоды из заморских стран могут выполнять желания.

Чтобы желание сбылось нужно съесть мандарин с косточкой. Если косточки нет, значит, желание не сбудется.

Когда желаний много

Бывает так, что желаний много и все они важные. Чтобы не упустить ничего, напишите каждое желание на отдельной бумажке, скрутите ее и положите под подушку. В первое утро после Нового года засуньте руку под подушку и вытащите первую попавшуюся. Написанное на листке сбудется в ближайшее время.

И не рассказывайте никому, что загадали! Веселого Нового года!

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