"Как уж на сковородке": полуголая Лобода вызвала гнев развратным танцем

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила пользователей развратными танцами.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, показав, как извивается в экстремальном мини и трусах перед зеркалом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial
"Тинуля, подуй", – подписала она, обращаясь к своей помощнице. Судя по хештегам, таким образом певица анонсировала скорых выход нового альбома.
Полуголая Лобода – развратный танец
скриншот
В комментариях мнения пользователей разделились. Первая часть восхитилась гибкости артистки, вторая – раскритиковала звезду за чрезмерную откровенность.
"Юная развратница", "Как уж на сковородке", "Парик улетит", "Прочитала – "Тиль, подуй" и выпала", "Это уже не здорово", "Чучело губатое", "Ну как всегда выделывается", "Ужас", "Почему вы думаете, что, чтобы быть красивой, нужно обязательно быть полуголой", – возмутились пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, буквально за день до этого Лобода показала пикантный снимок в трусах, из-за чего нарвалась на критику пользователей.
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