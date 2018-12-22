''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети откровенным чувственным фото.

В Instagram артистка опубликовала снимок во весь рост, на котором она позирует практически без одежды, прикрывая интимные места. Фото Лорак никак не подписала, сопроводив его символом сердечка.

Пользователи сети не ожидали увидеть от украинки столь откровенного кадра, засыпав ее комплиментами за подтянутую фигуру: "Богиня!" "Крутая" "Вы безупречны", "Как теперь уснуть? Невероятная", "Безумно красиво".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети возник ажиотаж из-за откровенного фото еще одной украинской певицы, которая также выступает в России.