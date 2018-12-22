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''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом

5.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети откровенным чувственным фото.

В Instagram артистка опубликовала снимок во весь рост, на котором она позирует практически без одежды, прикрывая интимные места. Фото Лорак никак не подписала, сопроводив его символом сердечка.

''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом

Пользователи сети не ожидали увидеть от украинки столь откровенного кадра, засыпав ее комплиментами за подтянутую фигуру: "Богиня!" "Крутая" "Вы безупречны", "Как теперь уснуть? Невероятная", "Безумно красиво".

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''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом
''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом
''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом
''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом
''Как теперь уснуть?'' Мокрая Лорак шокировала сеть обнаженным телом

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети возник ажиотаж из-за откровенного фото еще одной украинской певицы, которая также выступает в России.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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СТАЛАГ МИТИН
СТАЛАГ МИТИН
Скоро будет очередная свадьба и развод Куёк.
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2
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Это,что то особенного!Правда,тема сисек раскрыта слабо.По большому счету,когда пропадет голос можно и телом зарабатывать.А хуле с 11 лет в деле...
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2
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