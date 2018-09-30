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СпортLady

"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками новым фото из Майями, США.

Так, на снимке артистка позирует в черном платье в тонкую полоску с откровенным декольте, сидя за столом ресторана. Фоном для певицы послужил ночной город. Изображение появилось на страничке Каменских в Instagram.

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Некоторые из фолловеров певицы заметили, что за время пребывания в штатах она потолстела, а также что на фото звезда опьянела . Другие же посчитали, что она выглядит превосходно и наделали Насте множество комплиментов.

"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями
"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями
"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями
"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями
"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями
"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями
"Как растолстела": хейтеры в сети осудили Каменских в Майями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап и Настя Каменских заинтриговали совместным путешествием в Майами.

Персона
Настя Каменских (NK)
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