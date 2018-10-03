''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и приближенная к экс-президенту Украины Виктору Януковичу певица Таисия Повалий нарвалась на критику в сети из-за своего нового образа.

Она предстала перед поклонниками в весьма необычном черно-белом наряде, который дополнили белые сапоги на толстом высоком каблуке.

"Сапоги, как копыта. Это не ваш стиль. Вам не идет. Они для длинноногих", - пишут в комментариях в Instagram. "Зверев нервно курит в сторонке", - иронизируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий приехала из России в Украину для того, чтобы выступить на телеканале "Интер".