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СпортLady

''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети

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Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и приближенная к экс-президенту Украины Виктору Януковичу певица Таисия Повалий нарвалась на критику в сети из-за своего нового образа.

Она предстала перед поклонниками в весьма необычном черно-белом наряде, который дополнили белые сапоги на толстом высоком каблуке.

"Сапоги, как копыта. Это не ваш стиль. Вам не идет. Они для длинноногих", - пишут в комментариях в Instagram. "Зверев нервно курит в сторонке", - иронизируют пользователи.

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''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети
''Как копыта!'' Певицу-подругу Януковича загнобили в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий приехала из России в Украину для того, чтобы выступить на телеканале "Интер".

Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
какая бредятина))))) украинцы вам что в сетях нечем заниматься Вы лучше своими подвигами восторгайтесь
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Николаев Олег
Николаев Олег
Как обычно, "певица-подруга Януковича" не читает эти комментарии и плевала на всех кто её оскорбляет. Она проводит концерты в Кремле и плевала на всех остряков, которые оформили себе субсидию на оплату ЖКХ после РГ (революции гидности).
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