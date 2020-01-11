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11 января • обновлено в 05:10
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Как гадать на Старый Новый год: 5 реальных способов узнать свою судьбу

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Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. По народным традициям и поверьям — это мистическая ночь, когда потусторонние силы особенно сильны и можно узнать свое будущее, имя суженого или дату свадьбы.

Для чего гадают на Старый Новый год

С 7 по 19 января наши предки праздновали Святки. Считалось, что в эти дни небеса открыты и можно узнать свою судьбу, через гадания.

Как гадать на Старый Новый год: 5 реальных способов узнать свою судьбу

Гадали на Святки, как правило, незамужние девушки, которых интересовало имя будущего жениха и дата свадьбы. Гадальщицы верили, что можно узнать и такие подробности, как цвет волос суженого, его фигуру, характер, сколько родиться в семье детей и каким будет брак.

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Гадания в ночь с 13 на 14 января принято считать наиболее точными: "Все, что загадает девица красная под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет".

Если вы верите в новогоднюю магию, читайте о том, как правильно гадать в волшебную ночь с 13 на 14 января.

Как готовятся к гаданию

Девушка, гадающая на Старый Новый год, должна соответствующим образом подготовиться и настроиться. Во-первых, чтобы все получилось отнеситесь к обряду серьезно. Во-вторых, распустите все узлы на одежде, освободите волосы и руки от колец, снимите обереги. Затем, мысленно сформируйте точный вопрос.

Если вы хотите узнать имя суженого, не гадайте на него в семейном доме. Кроме того, во время гадания рядом не должно быть мужчин.

И обязательное правило, верьте в то, что делаете, тогда все получится.

Как гадать на Старый Новый год: 5 реальных способов узнать свою судьбу

Гадание по расческе

Ворожба по расческе на жениха — один из самых популярных способов гаданий. Девушка кладет под подушку расческу со словами: “ Суженый-ряженый, приди и расчеши меня”, после чего ложится спать. Если во сне она увидит мужчину, который расчесывает ее, это и есть жених и свадьба не за горами.

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Гадание с чашками на судьбу

Гадают на Святки, на судьбу, так: чашки для гадания берут в соответствии с количеством людей, принимающих в обряде участие. В каждую чашку кладут: кольцо, монету, кусочек хлеба, кусочек сахара, лук, соль и на дно последней наливают немного воды.

Затем, с завязанными глазами, каждый выбирает чашку наугад.Означают символы следующее: кольцо — будет свадьба, монета, к прибыли, хлеб — год будет щедрым, хлебосольным, сахар — к веселью, лук — к слезам, соль — к беде, вода — год будет нейтральным.

Как гадать на Старый Новый год: 5 реальных способов узнать свою судьбу

Гадание на будущую свадьбу по свечам

Для этого гадания понадобится плошка с водой, несколько половинок скорлупы грецкого ореха в соответствии с количеством гадающих и столько же свечей.

Зажгите свечи, вставьте в скорлупки и опустите в миску с водой.

Та, чья свеча сгорит первой, первой и выйдет замуж. Если же скорлупка утонет или свеча погаснет, свадьбы не будет.

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Гадание на имя суженого

На Старый Новый год девушки ищут имя жениха под подушкой. Для этого под подушку кладут несколько листочков бумаги с написанными на них мужскими именами и ложатся спать. Проснувшись утром засовывают руку под подушку, наугад вытаскивают листок и читают имя суженого.

Гадание на характер будущего мужа

Чтобы узнать, каким будет нрав у будущего супруга в новогоднюю ночь кладут под подушку 4 игральные карты с изображением королей. Проснувшись, вытаскивают наугад карту. Если король пиковый, муж будет ревнивым и глупым, трефовый — военным, червовый — красивым и богатым, бубновый— желанным.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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