Как гадать на Старый Новый год: 5 реальных способов узнать свою судьбу

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. По народным традициям и поверьям — это мистическая ночь, когда потусторонние силы особенно сильны и можно узнать свое будущее, имя суженого или дату свадьбы.

Для чего гадают на Старый Новый год

С 7 по 19 января наши предки праздновали Святки. Считалось, что в эти дни небеса открыты и можно узнать свою судьбу, через гадания.

Гадали на Святки, как правило, незамужние девушки, которых интересовало имя будущего жениха и дата свадьбы. Гадальщицы верили, что можно узнать и такие подробности, как цвет волос суженого, его фигуру, характер, сколько родиться в семье детей и каким будет брак.

Гадания в ночь с 13 на 14 января принято считать наиболее точными: "Все, что загадает девица красная под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет".

Если вы верите в новогоднюю магию, читайте о том, как правильно гадать в волшебную ночь с 13 на 14 января.

Как готовятся к гаданию

Девушка, гадающая на Старый Новый год, должна соответствующим образом подготовиться и настроиться. Во-первых, чтобы все получилось отнеситесь к обряду серьезно. Во-вторых, распустите все узлы на одежде, освободите волосы и руки от колец, снимите обереги. Затем, мысленно сформируйте точный вопрос.

Если вы хотите узнать имя суженого, не гадайте на него в семейном доме. Кроме того, во время гадания рядом не должно быть мужчин.

И обязательное правило, верьте в то, что делаете, тогда все получится.

Гадание по расческе

Ворожба по расческе на жениха — один из самых популярных способов гаданий. Девушка кладет под подушку расческу со словами: “ Суженый-ряженый, приди и расчеши меня”, после чего ложится спать. Если во сне она увидит мужчину, который расчесывает ее, это и есть жених и свадьба не за горами.

Гадание с чашками на судьбу

Гадают на Святки, на судьбу, так: чашки для гадания берут в соответствии с количеством людей, принимающих в обряде участие. В каждую чашку кладут: кольцо, монету, кусочек хлеба, кусочек сахара, лук, соль и на дно последней наливают немного воды.

Затем, с завязанными глазами, каждый выбирает чашку наугад.Означают символы следующее: кольцо — будет свадьба, монета, к прибыли, хлеб — год будет щедрым, хлебосольным, сахар — к веселью, лук — к слезам, соль — к беде, вода — год будет нейтральным.

Гадание на будущую свадьбу по свечам

Для этого гадания понадобится плошка с водой, несколько половинок скорлупы грецкого ореха в соответствии с количеством гадающих и столько же свечей.

Зажгите свечи, вставьте в скорлупки и опустите в миску с водой.

Та, чья свеча сгорит первой, первой и выйдет замуж. Если же скорлупка утонет или свеча погаснет, свадьбы не будет.

Гадание на имя суженого

На Старый Новый год девушки ищут имя жениха под подушкой. Для этого под подушку кладут несколько листочков бумаги с написанными на них мужскими именами и ложатся спать. Проснувшись утром засовывают руку под подушку, наугад вытаскивают листок и читают имя суженого.

Гадание на характер будущего мужа

Чтобы узнать, каким будет нрав у будущего супруга в новогоднюю ночь кладут под подушку 4 игральные карты с изображением королей. Проснувшись, вытаскивают наугад карту. Если король пиковый, муж будет ревнивым и глупым, трефовый — военным, червовый — красивым и богатым, бубновый— желанным.

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