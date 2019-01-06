''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ

Украинская поп-дива Настя Каменских записала поздравительное видео в честь Рождества.

Запись опубликована в Instagram певицы. Каменских спела фрагмент колядки "Добрий вечір тобі". Несмотря на то, что большинству поклонников понравился сюрприз от артистки, они жестко раскритиковали ее за откровенный наряд.

"Зона декольте не очень в тему!" "Голос прекрасный! Но песня и костюм не гармонируют!" "Куда катится мир, что за одежда, как безобразно", "Забыла одеться? Это же Рождество!" — пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Каменских вызвала фурор новым пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру.