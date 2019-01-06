''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ

Украинская поп-дива Настя Каменских записала поздравительное видео в честь Рождества.
Запись опубликована в Instagram певицы. Каменских спела фрагмент колядки "Добрий вечір тобі". Несмотря на то, что большинству поклонников понравился сюрприз от артистки, они жестко раскритиковали ее за откровенный наряд.
"Зона декольте не очень в тему!" "Голос прекрасный! Но песня и костюм не гармонируют!" "Куда катится мир, что за одежда, как безобразно", "Забыла одеться? Это же Рождество!" — пишут комментаторы.
С Рождеством, мои дорогие ♥️ Желаю вам провести его рядом с самыми родными и близкими людьми, в атмосфере любви и тепла! Надеюсь, мой рождественский альбом #XMASWITHNK задаст настроение праздника и согреет вас в холодные зимние дни! ❄️😘 Смотрите сегодня на @m1ukraine в 21:30 или заходите на мой официальный канал NKofficial в YouTube 🎄#merrychristmas
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Каменских вызвала фурор новым пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру.
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