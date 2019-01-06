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''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ

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Украинская поп-дива Настя Каменских записала поздравительное видео в честь Рождества.

Запись опубликована в Instagram певицы. Каменских спела фрагмент колядки "Добрий вечір тобі". Несмотря на то, что большинству поклонников понравился сюрприз от артистки, они жестко раскритиковали ее за откровенный наряд.

''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ

"Зона декольте не очень в тему!" "Голос прекрасный! Но песня и костюм не гармонируют!" "Куда катится мир, что за одежда, как безобразно", "Забыла одеться? Это же Рождество!" — пишут комментаторы.

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''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ
''Как безобразно!'' Каменских затравили за эротичный рождественский образ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Каменских вызвала фурор новым пикантным фото с отдыха, на котором продемонстрировала свою фигуру.

Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Тема
Рождество
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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