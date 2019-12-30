Кайли Дженнер обнажила огромную грудь в сети: откровенные снимки в постели

Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поразила поклонников откровенными снимками в постели.

Пикантные черно-белые фото появились в Instagram 24-летней звезды. На них модель эротично позирует в кружевном белье в постели, демонстрируя аппетитные формы.

"Просто чувствую, что неправильно отправляться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов", – подписала снимки Дженнер.

Кайли Дженнер Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в откровенной фотосессии Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в откровенной фотосессии Instagram Кайли Дженнер

"Ловушка" сработала и фолловеры засыпали знаменитость лайками и комментариями. Так, всего лишь за 17 часов публикация собрала более 10 млн лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram