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30 декабря • обновлено в 19:53
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Кайли Дженнер обнажила огромную грудь в сети: откровенные снимки в постели

2.5т
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Американская супермодель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поразила поклонников откровенными снимками в постели.

Пикантные черно-белые фото появились в Instagram 24-летней звезды. На них модель эротично позирует в кружевном белье в постели, демонстрируя аппетитные формы.

"Просто чувствую, что неправильно отправляться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов", – подписала снимки Дженнер.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Instagram Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

Instagram Кайли Дженнер

"Ловушка" сработала и фолловеры засыпали знаменитость лайками и комментариями. Так, всего лишь за 17 часов публикация собрала более 10 млн лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Кайли Дженнер
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