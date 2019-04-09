"Качает, голова кругом": украинская рэперша взорвала сеть новым клипом

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом Alyona Alyona, выпустила клип на сингл "Пушка", который является заглавным в дебютном альбоме.

Премьера состоялась 8 апреля, а видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы (чтобы посмотреть клип, проскролльте до конца страницы).

"Это просто "Пушка". Она может греметь отовсюду, может вдохновлять и мотивировать, может разрывать изнутри, может касаться сокровеннейших уголков души. В эти 13 ядер я вложила частицу себя i намереваюсь раскатать ими всех", – сказано в описании.

Alyona Alyona скриншот

Режиссером выступил DELTA ARTHUR в паре с IGOR BASKET. Они сняли клип в Берлине. В дебютный альбом Alyona Alyona вошли 13 композиций: "Голови", "Пушка", "Як би я була не я", "Мамо", "Рибки 3", "Дихає вулиця", "Відчиняй", "Падло" (feat. Alina Pash), "Викину", "Велика й смiшна", "Брехунець", "Залишаю свій дім" и "Лiтак".

Пользователи соцсети пришли в восторг от нового клипа Алены. "Рвешь! Респект! Так качает, голова кружится", "Ну это просто взрыв! Ты как всегда", "Каждая новая песня лучше другой", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona стала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Ее дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" был обнародован в середине октября. 30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".

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