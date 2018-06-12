"Бить ж*дву": народный артист Украины оправдал ксенофобское заявление Тягнибока

Украинский актер театра и кино и экс-нардеп от "Свободы" Богдан Бенюк заявил, что слова лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока о "борьбе с ж*дами и другой нечистью" в 2004 году были уместными.

Как сообщил он в интервью "Гордону", он полностью оправдывает такие слова главы ВО "Свобода".

"Нет. Я вам говорю: тогда, в 2004 году, я думал точно так же, как Олег Тягнибок. Потом мое мнение поменялось", - заявил он в ответ на вопрос ведущей о том, собирается ли он извиняться за слова лидера партии, в которой состоит.

В то же время актер отметил, что ему стыдно за многие подобные высказывания, которые были сказаны разными политиками еще до Тягнибока.

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"И если трогать эти вещи и вспоминать, кто где был в 17-м году, и кто таскал бревно с Лениным, то мы можем далеко зайти. Сейчас – настоящее время. Мы понимаем, что в определенный период существуют раздражители, которые могут попасть под обстрел. В то время, когда Олег сказал эту фразу, к сожалению, в ней была доля правды. Но мы понимаем, что эти вещи уже прошли, и не нужно все время педалировать эту тему и говорить, что только Тягнибок в этом виноват", - выразил мнение актер.

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Напомним, скандальное заявление Тягнибока прозвучало во времена Оранжевой революции.

Так, летом 2004 года, во время президентской кампании, депутат блока "Наша Украина" Олег Тягнибок призвал на горе Яворина "отдать наконец Украину украинцам".

"Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и прочей нечистью...", - заявил политик во время акции почитания памяти павших на горе Яворина курсантов офицерской школы УПА "Олени".

Ситуация закончилась громким скандалом. Тягнибока исключили из "Нашей Украины" за "ксенофобские высказывания". ВО "Свобода" отправилась в самостоятельное политическое плавание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тягнибок предложил лишить денежных дотаций советских военных пенсионеров.