"Спасибо за любовь!" Известный украинский певец объявил об уходе со сцены: видео

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что прекращает свою творческую карьеру.

Громкое решение он озвучил в среду, 5 февраля, сразу после судебного заседания по подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и волонтеру Андрею Антоненко. Положинский записал видеообращение и опубликовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, не могу сказать ничего приятного. Для меня это очень болезненный момент. Так совпало, что я решил прекратить свое участие в значительной части своей жизни – я больше не буду выступать с "Тартаком". Это все очень грустно, непросто и больно", – сказал музыкант.

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Положинский ушел из "Тартака" Факты

Я понял, что больше не могу. Это были прекрасные годы. Мы подарили много прекрасных моментов. Прошу воздержаться от публичных вопросов. Спасибо за вашу любовь и поддержку!" – поделился он.

Положинский ушел из "Тартака" lviv.vgorode.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи допросили Положинского по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он лично сообщил в Facebook, опубликовав видео после допроса. Положинский отметил, что общение проходило в присутствии адвоката Андрея Антоненко – одного из подозреваемых и товарища музыканта.

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