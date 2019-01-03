Известный российский телеведущий угодил в больницу: что случилось

81-летний известный российский телеведущий и журналист Николай Дроздов попал в больницу со сломанным ребром.
Как выяснилось, травму он получил во время зарядки. "Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет", – прокомментировал он ТАСС свою госпитализацию.
По словам Дроздова, уже в четверг, 3 января, его отпустят домой.
Николай Дроздов
Teleprogramma.pro
Телеведущий признался, что нередко получает травмы. "Все время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь... Завтра уже домой, не беспокойтесь", – добавил он.
Как известно OBOZREVATEL, Дроздов ранее не раз резко высказывался об украинцах и даже угодил в базу "Миротворца".
По его мнению, украинцы и россияне должны стать единым народом.
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