Известный певец рассказал о романтической переписке с Меган Маркл

Британский музыкант и победитель шоу X-Factor Мэтт Кардл рассказал о своей переписке с Меган Маркл в 2015 году. Артист общался со звездой и договаривался о свидании незадолго до того, как она познакомилась с принцем Гарри.

Такими подробностями Кардл поделился в интервью изданию The Sun. По словам музыканта, Маркл сама написала ему после его выступления на популярном шоу и следила за ним в соцсетях. После этого пара долго обменивались сообщениями и договаривалась о свидании, которым так и не суждено было состояться.

"Это была очень странная ситуация. Очень странная. И я действительно не знаю, как все произошло. Мне казалось, что это забавно, но это потрясающие воспоминания", – поделился Мэтт Кардл.

Он также отметил, что был доволен такой инициативой к своей личности со стороны актрисы, но вскоре в его жизни появилась другая девушка, 29-летняя Эмбер Хернаман. А Меган Маркл познакомилась тогда с принцем Гарри.

Интересно, что Меган начала общаться с Мэттом почти сразу после своего развода с режиссером Тревором Энгельсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл потеряла второго ребенка. Она перенесла выкидыш после переезда из Великобритании в США.