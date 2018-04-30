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Известный американский музыкант засветился в Киеве

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Легендарный американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев.

Он опубликовал завораживающий снимок в своем микроблоге в Twitter, на котором изображена луна, играющая бликами на глади Днепра.

Лето приехал в украинскую столицу с концертом 30 Seconds to Mars. Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Украину посетила известная светская львица, наследница мировой сети фамильных гостиниц, американская модель и актриса Пэрис Хилтон.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Джаред Лето
Место
УкраинаКиев
Объект
шоу-бизнес
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