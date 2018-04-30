Известный американский музыкант засветился в Киеве

Легендарный американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев.

Он опубликовал завораживающий снимок в своем микроблоге в Twitter, на котором изображена луна, играющая бликами на глади Днепра.

Лето приехал в украинскую столицу с концертом 30 Seconds to Mars. Накануне выступления артист проехался на автобусу по Киеву, а также погулял по городу.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Украину посетила известная светская львица, наследница мировой сети фамильных гостиниц, американская модель и актриса Пэрис Хилтон.