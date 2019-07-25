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Звезду российских сериалов дерзко обокрали в Москве

1.2т Читать материал на украинском

48-летнюю российскую актрису театра и кино Елену Доронину дерзко обокрали в Москве.

Преступники проникли в квартиру артистки на Судостроительной улице, подобрав ключи. Они вскрыли дверь и вынесли из дома 60 тысяч рублей и ювелирные украшения на сумму 258 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

Елена Доронина

Елена Доронина

Фото: starhit.ru

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Отмечается, что сейчас этим делом занимаются сотрудники полиции, ведется следствие. Личности грабителей не установлены. Сама пострадавшая пока не комментирует инцидент.

К слову, Елена Доронина известна по таким сериалам, как "Метод", "Отель Элеон", "Ермак".

Елена Доронина в сериале "Розыск-2"

Елена Доронина в сериале "Розыск-2"

Фото: starhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Елена Корикова, звезда сериала "Бедная Настя", сообщила о краже. Знаменитость якобы обворовали рядом с большим торговым центром.

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Место
Россия Москва
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