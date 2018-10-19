Известная украинская певица увеличила грудь: раскрыт секрет

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, как пыталась увеличить себе грудь в детстве, сидя целый месяц на капустной диете.

"Как увеличить грудь? Когда-то одноклассницы, которые уже носили бюстгалтеры, рассказали мне свой "секрет". Надо месяц есть только капусту и грудь вырастет как на глазах. Почти 3 недели я сидела на такой капустной диете а потом решила, что можно прожить и без большого бюста, но без маминого борща - никак", — написала певица в Instagram.

"Позже оказалось, что "секретным средством" было не капуста, а пуш-ап. Но в 32 уже я придумала как увеличить грудь с помощью капусты - ее надо надевать вместо бюстгальтера - только тогда этот способ работает", — пошутила Цибульска.

Отметим, что артистка примерила листья капусты вместо бюстгальтера на сьемках своего нового клипа.