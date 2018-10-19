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Известная украинская певица увеличила грудь: раскрыт секрет

13.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, как пыталась увеличить себе грудь в детстве, сидя целый месяц на капустной диете.

"Как увеличить грудь? Когда-то одноклассницы, которые уже носили бюстгалтеры, рассказали мне свой "секрет". Надо месяц есть только капусту и грудь вырастет как на глазах. Почти 3 недели я сидела на такой капустной диете а потом решила, что можно прожить и без большого бюста, но без маминого борща - никак", — написала певица в Instagram.

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"Позже оказалось, что "секретным средством" было не капуста, а пуш-ап. Но в 32 уже я придумала как увеличить грудь с помощью капусты - ее надо надевать вместо бюстгальтера - только тогда этот способ работает", — пошутила Цибульска.

Як збільшити груди?😅 Колись однокласниці, які вже носили бюстгалтери👙, розповіли мені свій "секрет"🙊🤫. Треба місяць їсти тільки капусту і груди виростуть як у них🤯. Майже 3 тижні я сиділа на такій капустяній дієті😂😂 а потім вирішила, що можна прожити і без великого бюсту, але без маминого борщу - ніяк😂🤔. Пізніше виявилось, що "секретним засобом" була не капустина, а пуш-ап😂 Але в 32 я таки придумала як збільшити груди за допомогою капусти - її треба одягати замість бюстгалтера - тільки тоді цей спосіб працює😂😂😂😂 Відкрию таємницю. Кліп #ДІВЧИНКА вже зовсім #СКОРО ❤ Хто вгадає дату прем'єри?😉 #новапісня #українськамузика

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Отметим, что артистка примерила листья капусты вместо бюстгальтера на сьемках своего нового клипа.

Место
Украина
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