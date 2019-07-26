"Манит и манит, чертовка!" Украинская телезвезда завела сеть эротическим видео

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическим видео.
Так, ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Я не хочу, чтобы мои фото висели на сайтах знакомств, и да, я не хочу, чтобы вы переписывались с иностранцами от моего имени", — написала Крук.
Валерия Крук
Instagram@valeriyakruk
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.
Девочки, полагаю не меня одну в буквальном смысле слова "достали" предложения от брачных агенств!🤦♀️🤦♀️🤦♀️ Более того, многих менеджеров охватывает негодование от отказа! Начинают сыпать свои возмущения и объяснения, что это пассивный доход и встречи не нужны! Как я могу от такого "супер" преложения отказываться!👿 ⠀ Уважаемые менеджеры, я не хочу, чтобы мои фото висели на сайтах знакомств, и да, я не хочу, чтобы Вы переписывались с иностранцами от моего имени!!! Мир намного меньше, чем Вам кажется! И возможностей заработка в нём намного больше - более честного и чистого! ⠀ Каждый следующий, кто будет меня доставать по поводу очередной регистрации в агенстве, будет отправлен в чёрный список!🙌 Не засоряйте мой Директ! ⠀ P.S. Спасибо моему любимому @2jour_shopper за мой новый @agentprovocateur ❤️
Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время:
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Instagram@valeriyakruk
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Instagram@valeriyakruk
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Instagram@valeriyakruk
Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку"
Instagram@valeriyakruk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором засветила роскошную грудь.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!