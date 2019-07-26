"Манит и манит, чертовка!" Украинская телезвезда завела сеть эротическим видео

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками эротическим видео.

Так, ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я не хочу, чтобы мои фото висели на сайтах знакомств, и да, я не хочу, чтобы вы переписывались с иностранцами от моего имени", — написала Крук.

Валерия Крук Instagram@valeriyakruk

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Валерию комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время:

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Instagram@valeriyakruk

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Instagram@valeriyakruk

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Instagram@valeriyakruk

Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку" Instagram@valeriyakruk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором засветила роскошную грудь.

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