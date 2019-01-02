Изменяет сестре Брежневой? Цекало застукали с любовницей в Новый год: всплыли фото

Российский артист и продюсер Александр Цекало встретил новый год в Риме вместе со своей любовницей.

Как передает "СтарХит", он был замечен в публичных местах итальянской столицы в компании молодой высокой брюнетки азиатской внешности.

Также в сети всплыли фото, на которых видно, как 57-летний Цекало обнимает свою пассию, а она улыбается ему в ответ.

Отметим, Цекало женат на Виктории Галушкой, сестре Веры Брежневой. С ней артист познакомился в Киеве больше десяти лет назад. Сейчас пара, разница в возрасте которой составляет 23 года, воспитывает двух детей.

Сестра Веры Брежневой является уже третьей супругой Цекало. Ранее он был женат на Алене Шиферман и известной певице Лолите Милявской.

Как сообщал OBOZREVATEL, с молодой брюнеткой Цекало застукали не впервые. В ноябре шоумен уже засветился с ней в одном из ресторанов.

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