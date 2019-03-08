Из пацанки в красотку: бывшая скромница "Ранеток" разделась к 8 марта

Бывшая пацанка из молодежной группы "Ранетки" Елена Третьякова, которая снималась в одноименном сериале, опубликовала пикантный снимок к 8 марта.

Она написала пост в своем Instagram, призвав прекрасных женщин не оправдываться за то, какими они являются.

"Ты прекрасна и не должна оправдываться за свой внешний вид. Твое тело - твое дело. Ты можешь быть худой, а можешь быть с пышными формами. Можешь любить no make up, а можешь краситься ради выноса мусора. Можешь любить свою грудь нулевого размера, а можешь обратиться к пластическому хирургу. И никто не может тебя за это осуждать. Если тебя оценивают по размеру одежды, умению краситься, цвету кожи или размеру груди – проблема не в тебе", – написала она.

Также Третьякова призвала не оправдываться за свой любовный статус и наличие или отсутствие детей.

"Ты можешь быть мамой, а можешь принять решение, что детей не хочешь. Это не делает тебя ни плохой, ни хорошей. Ты не предаешь свое женское предназначение. Нет вообще никакого гендерного предназначения. Поэтому рожать или нет, рожать одного или пятерых, рожать самой или выбрать усыновление – только твое дело", – подчеркнула она.

Более того, по ее словам, женщины не должны отчитывать о своей успешности или обращать внимание на чужие ожидания, и тем более за правду.

"С праздником, девочки! Будьте собой и будьте счастливы! Для этого не существует инструкций", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она встала на защиту своей подруги и коллеги Жени Огурцовой, которую бросил муж с больным ребенком.

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