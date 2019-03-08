Из пацанки в красотку: бывшая скромница "Ранеток" разделась к 8 марта

Бывшая пацанка из молодежной группы "Ранетки" Елена Третьякова, которая снималась в одноименном сериале, опубликовала пикантный снимок к 8 марта.
Она написала пост в своем Instagram, призвав прекрасных женщин не оправдываться за то, какими они являются.
"Ты прекрасна и не должна оправдываться за свой внешний вид. Твое тело - твое дело. Ты можешь быть худой, а можешь быть с пышными формами. Можешь любить no make up, а можешь краситься ради выноса мусора. Можешь любить свою грудь нулевого размера, а можешь обратиться к пластическому хирургу. И никто не может тебя за это осуждать. Если тебя оценивают по размеру одежды, умению краситься, цвету кожи или размеру груди – проблема не в тебе", – написала она.
Также Третьякова призвала не оправдываться за свой любовный статус и наличие или отсутствие детей.
"Ты можешь быть мамой, а можешь принять решение, что детей не хочешь. Это не делает тебя ни плохой, ни хорошей. Ты не предаешь свое женское предназначение. Нет вообще никакого гендерного предназначения. Поэтому рожать или нет, рожать одного или пятерых, рожать самой или выбрать усыновление – только твое дело", – подчеркнула она.
Более того, по ее словам, женщины не должны отчитывать о своей успешности или обращать внимание на чужие ожидания, и тем более за правду.
"С праздником, девочки! Будьте собой и будьте счастливы! Для этого не существует инструкций", – резюмировала она.
ТЫ ПРЕКРАСНА И ТЫ НЕ ДОЛЖНА ОПРАВДЫВАТЬСЯ ЗА:⠀ ⠀ 1. СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД⠀ Твоё тело - твоё дело. Ты можешь быть худой, а можешь быть с пышными формами. Можешь любить no make up, а можешь краситься ради выноса мусора. Можешь любить свою грудь нулевого размера, а можешь обратиться к пластическому хирургу. И никто не может тебя за это осуждать. Если тебя оценивают по размеру одежды, умению краситься, цвету кожи или размеру груди - проблема не в тебе.⠀ ⠀ 2. ЛЮБОВНЫЙ СТАТУС⠀ Свободна ты или у тебя есть семья, предпочитаешь ты мужчин или женщин, выступаешь за моногамию или предпочитаешь полиаморию - это только твоё дело.⠀ ⠀ 3. НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДЕТЕЙ⠀ Ты можешь быть мамой, а можешь принять решение, что детей не хочешь. Это не делает тебя ни плохой, ни хорошей. Ты не предаёшь своё женское предназначение. Нет вообще никакого гендерного предназначения. Поэтому рожать или нет, рожать одного или пятерых, рожать самой или выбрать усыновление - только твоё дело.⠀ ⠀ 4. УСПЕШНОСТЬ⠀ Возможно, вам ещё нет и 30, а у вас на счету пару миллионов. Возможно, вам немного за 30, но по мнению других вы не добились ничего.⠀ То, что вы не зарабатываете миллионы - не делает вас неудачницей. То, что вы выбрали добиваться карьерных высот, а не семью - тоже. Пока вы счастливы на своём месте, все остальные могут идти лесом с их авторитарным мнением.⠀ ⠀ 5. ЧУЖИЕ ОЖИДАНИЯ⠀ Мама ждёт от тебя внуков, а ты все ещё не порадовала ее достойным зятем? Папа возлагал на тебя надежды, а ты отказалась идти по его стопам?⠀ Чужие ожидания - чужие проблемы. И они никакого отношения к тебе не имеют. Как распоряжаться своей жизнью - решать только тебе.⠀ ⠀ 6. ПРАВДУ⠀ За 2016 год в России зафиксировано 16 000 000 случаев домашнего насилия. Это каждые 40 человек. И это только известные случаи.⠀ Но в обществе до сих пор распространены позиции "Не выноси сор из избы" и "Сама виновата". Жертвы боятся сказать правду, потому что они вынуждены за неё оправдываться.⠀ Не существует ситуации, когда ты была бы виновата в насилии над собой. Ты сильная и ты можешь бороться за свои права. И никто не может это право у тебя забрать.⠀ ⠀ С праздником, девочки! Будьте собой и будьте счастливы! Для этого не существует инструкций!❤
От первой встречи до первого свидания мы прошли путь длинной в два года. Два года метаний, неуверенности, моих попыток держать себя в руках и не замечать, как сердце выпрыгивает из груди при встрече... С самой первой минуты во мне что-то перевернулось, сердце тянулось к тебе, но разум не давал бросить все к чертовой матери и рискнуть.⠀ ⠀ Я тонула в отношениях с другими людьми и пыталась внушить себе, что это временное помутнение. Иногда получалось, но наши редкие встречи пробивали током и заставляли прятаться в свой кокон, как можно глубже.⠀ ⠀ Наши отношения начались с самой первой минуты первого свидания. Наша совместная жизнь началась с первого дня.⠀ Мы пришли друг к другу более осознанные и ответственные, готовые строить свой маленький мир, беречь и уважать друг друга. Ставить в центр доверие и нежность, разделять интересы и развиваться.⠀ Я пришла к тебе в тот момент, когда внутренне была готова к переменам, готова была открыться, разрешить себе быть слабой и настоящей.⠀ ⠀ Сегодня я не представляю жизни без тебя. Наша встреча разделила все на до и после. Разделила меня на до и после.⠀ ⠀ И я надеюсь, что когда-нибудь, будучи глубоко старыми и счастливыми, в окружении детей и будущих поколений, мы возьмемся за руки и выйдем на ту самую набережную, где все начиналось... На ту набережную, где у меня ужасно мерзли руки и я согревала их в твоих ладонях. На ту набережную, где я в последний раз загадала желание. И ведь все исполнилось... Я люблю тебя.⠀
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Тридцатка надвигается на меня столь стремительно, что в делах сплошная #горижопа 😄⠀ ⠀ Что нужно успеть до Дня Рождения:⠀ 📝привести себя в порядок (моему маникюру позавидует сам Россомаха);⠀ 📝определиться где, когда и с кем отмечать ДР (в этом году решила разделить семейных, одиноких и семью);⠀ 📝постараться не психануть и не свалить из страны;⠀ 📝закрыть дела по учебе;⠀ 📝выложить вторую часть про наркотики;⠀ 📝заморозить аккаунт на пару дней и пожить без ИГ (но это не точно);⠀ 📝определить дату поездки в Минск;⠀ 📝решить с новогодним уикендом;⠀ 📝купить всем подарки (мои рвения закончились на "посмотреть", теперь надо все оплатить);⠀ 📝распланировать 23 число;⠀ 📝составить резюме по учебе;⠀ 📝составить карту желаний в свой ДР;⠀ 📝обрезать волосы😄 (но это не точно).⠀ ⠀ 🆘P.S. А еще у меня к вам два вопроса:⠀ 1. Хотите ли вы SFS в мой день рождения?⠀ 2. Хотите ли вы крутой розыгрыш книжных и бьюти боксов?⠀ ⠀ #изжизнидевочкилены
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