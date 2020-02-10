Массовая эвакуация: в кинотеатре Москвы Пугачева и другие звезды попали в дымовую "ловушку"

В Москве из кинотеатра "Октябрь" из-за возгорания эвакуировали более 2500 зрителей, среди которых были знаменитости.

Инцидент случился во время премьерного показа фильма "Лед 2" российского режиссера Жоры Крыжовникова, пишет ТАСС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На премьеру, по данным журналистов, пришли певица Светлана Лобода, сербский актер Милош Бикович, телеведущий Сергей Светлаков, народный артист России Алексей Гуськов, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, композитор Игорь Матвиенко и другие звезды.

Издание Super уточняет, что в зале также присутствовала певица Алла Пугачева.

Из кинотеатра "Октябрь" эвакуировали звезд Коллаж

"В одном из залов на первом этаже кинотеатра "Октябрь" произошло короткое замыкание на площади 0,2 кв. м. По уточненным данным, эвакуированы 2,5 тыс. человек", – рассказали в экстренных службах.

Известно, что администрация кинотеатра вывела зрителей до приезда спасателей.

"Во время показа фильма вдруг завыла сирена, по громкой связи сказали: "Срочно всем покинуть зал".

Организовано все было хорошо, работники киноцентра – молодцы, что быстро людей вывели. Правда, была небольшая толкучка у гардероба, но все вели себя достойно", – сказал ТАСС Алексей Учитель.

По словам режиссера, зрители успели посмотреть чуть больше половины фильма.

Кинотеатр "Октябрь" эвакуировали во время показа фильма "Лёд-2". На место выехали бригады МЧС, они проверяют сообщение о задымлении. РЕН-ТВ публикует #ВИДЕО из кинотеатра.



Отметим, что сегодня в киноцентре состоялся закрытый показ ленты Жоры Крыжовникова для прессы. pic.twitter.com/5Flb5HE4Ov — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 10, 2020

Около здания "Октября" сейчас. Видео: Антон Желнов / Дождь pic.twitter.com/BRtivhVfz2 — Телеканал Дождь (@tvrain) February 10, 2020

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