Иво Бобул собрался в Раду: как это случилось

Украинский певец Иво Бобул примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в составе политической партии "Патриот".

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что Бобул Иван Васильевич баллотируется в нардепы под №5 в избирательном списке партии. Мужчина родился в 1953 году и в течение последних пяти лет проживал на территории Украины.

Факты Иво Бобул

ЦИК отмечает, что Иво Бобул живет в Киеве и не был ранее судим. Бобул идет под пятым номером в партийном списке.

Отметим, что партия "Патриот" даже не фигурирует в списках соцопросов. Что означает нулевую поддержку среди избирателей.

Предлагаем насладиться лучшими песнями поющего кандидата в народные депутаты Украины.

OBOZREVATEL напоминает, кто из звезд украинской эстрады может пойти в политику:

Об участии в досрочных парламентских выборах заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук . В мае 2019 года он представил собственную политическую силу "Голос".

Украинский певец и музыкант Виктор Павлик рассказал, что ведет переговоры с лидером партии "Моя стабільність" Василием Журавлевым, однако окончательное решение пока не принято.

По слухам, предложение войти в партийные списки получил и секс-символ украинской эстрады, поп-певец Олег Винник . Впрочем, его продюсер Александр Горбенко назвал эту информацию "полной чушью".

О создании "женской" политической партии неожиданно объявила певица Оля Полякова. При этом в комментарии OBOZREVATEL она указала, что не пойдет на внеочередные выборы 21 июля, а сначала наберется опыта и только тогда может начать свою деятельность в парламенте.

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