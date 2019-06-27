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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Иво Бобул собрался в Раду: как это случилось

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Украинский певец Иво Бобул примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в составе политической партии "Патриот".

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что Бобул Иван Васильевич баллотируется в нардепы под №5 в избирательном списке партии. Мужчина родился в 1953 году и в течение последних пяти лет проживал на территории Украины.

Факты

Факты

Иво Бобул

ЦИК отмечает, что Иво Бобул живет в Киеве и не был ранее судим. Бобул идет под пятым номером в партийном списке.

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Отметим, что партия "Патриот" даже не фигурирует в списках соцопросов. Что означает нулевую поддержку среди избирателей.

Предлагаем насладиться лучшими песнями поющего кандидата в народные депутаты Украины.

OBOZREVATEL напоминает, кто из звезд украинской эстрады может пойти в политику:

  • Об участии в досрочных парламентских выборах заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В мае 2019 года он представил собственную политическую силу "Голос".

  • Украинский певец и музыкант Виктор Павлик рассказал, что ведет переговоры с лидером партии "Моя стабільність" Василием Журавлевым, однако окончательное решение пока не принято.

  • По слухам, предложение войти в партийные списки получил и секс-символ украинской эстрады, поп-певец Олег Винник. Впрочем, его продюсер Александр Горбенко назвал эту информацию "полной чушью".

  • О создании "женской" политической партии неожиданно объявила певица Оля Полякова. При этом в комментарии OBOZREVATEL она указала, что не пойдет на внеочередные выборы 21 июля, а сначала наберется опыта и только тогда может начать свою деятельность в парламенте.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Иво Бобул
Место
Украина
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bruno jordano
bruno jordano
Круто.тeпeр нам Рада і заспіває і затанцює і анeкдоти розкажe.самe про таку раду і мріяли 73%хахлів
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