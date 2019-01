Испанские монахини зажгли под легендарную песню Queen: видео

Испанские монахини исполнили легендарную песню рок-группы Queen We Will Rock You, получив популярность в сети.

Соответствующий ролик был размещен в группе Music World в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Исполнение хита прославило монахинь в сети. За неделю ролик получил 14 миллионов просмотров, 78 тысяч лайков и почти 9,5 тысяч комментариев.

скриншот

Невесты Христа с удовольствием спели и станцевали под знаменитую композицию, заразив драйвом пользователей сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев привело в восторг выступление уличных музыкантов в переходе метро "Майдан Независимости" в Киеве.

