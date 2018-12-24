Искривился позвоночник! Из тела российской певицы вытянули личинку опасной мухи

Из тела российской певицы Аниты Цой медики извлекли личинку австралийской мухи, которая росла в ее спине 18 лет.

Шокирующее признание сделала сама исполнительница в эфире программы "Секрет на миллион". Личинка искривила Цой позвоночник. Сразу удалить яйцо было нельзя, врачи ждали, пока оно созреет, приживется и подрастет (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Анита Цой Скришот

"Мы с мужем летали на три дня в Австралию. Меня кто-то укусил в шейную зону на спине, недалеко от позвоночника. Думала, почешу и все пройдет. В Москве через некоторое время я почувствовала на спине пузырик. Потом с врачами выяснили, что это меня укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных. Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи", — поделилась Анита Цой.

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Личинка за 18 лет вросла в хребет и затвердела до состояния камня так, что из-за нее позвоночник искривился.

"Я ее растила, тщательно растила. И вот теперь у меня есть кусочек от этого образования, который хранится в формальдегиде. Когда это яйцо извлекали, его дробили, потому что за 18 лет он настолько вошел в мышцу, что у меня стал искривляться позвоночник", — рассказала певица.

Австралийская муха откладывает яйца на спинах животных, после чего в мясе тех вырастают взрослые особи.

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