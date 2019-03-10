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Ирина Шейк завела сеть обнаженным фото: самые горячие фото секс-бомбы

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Супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

Она выложила снимок у себя в Instagram. На нем Шейк практически обнажена, а ее грудь прикрыта только синей вставкой, которая не скрывает прелести супермодели.

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Фото Шейк набрало более 500 тысяч лайков и массу восторженных комментариев.

"Ирина, ты супер!", "Боже, это невероятно", "Разве можно быть настолько красивой", — написали подписчики.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть и другие горячие фото известной красотки.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда модельного бизнеса Ирина Шейк появилась на показе Dsquared2 в Милане с короткими волосами и в брючном костюме без бюстгальтера.

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Персона
Ирина Шейк
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