Ирина Шейк завела сеть обнаженным фото: самые горячие фото секс-бомбы

Супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

Она выложила снимок у себя в Instagram. На нем Шейк практически обнажена, а ее грудь прикрыта только синей вставкой, которая не скрывает прелести супермодели.

Фото Шейк набрало более 500 тысяч лайков и массу восторженных комментариев.

"Ирина, ты супер!", "Боже, это невероятно", "Разве можно быть настолько красивой", — написали подписчики.

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Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда модельного бизнеса Ирина Шейк появилась на показе Dsquared2 в Милане с короткими волосами и в брючном костюме без бюстгальтера.

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