Ирина Федишин сняла новый клип. Фото со съемок

Украинская певица Ирина Федишин не засиживается на карантине и много творчески работает. Несмотря на то, что только недавно состоялась премьера клипа на песню "Там, где ты", артистка снова приготовила для своих поклонников музыкальный сюрприз.

На этот раз новый трек будет называться "Обними меня". Преодолев коронавирус, Ирина активно приступила к работе над новым клипом к этой песне (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Съемки проходили в г.. Львове и длились 18 часов. В клипе увидим снова Ирину в новых и интересных образах. По сценарию это будет настоящая история любви. История, когда в отношениях бывают недоразумения и испытания. Как закончится эта история – зрители уже увидят в клипе.

Пока что певица не разглашает, когда именно ждать новинку и продолжает активно работать над записью новых песен, ведь готовит не только клип, но и новый музыкальный альбом.